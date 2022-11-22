22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı izle: Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı izle: Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022
ABONE OL
Ben Bu Cihana Sığmazam 11. bölüm fragmanı izle: Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 10. bölümü ile ekrana gelecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dizi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. atv'de yayımlanan dizi her salı izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 10. bölümde bu akşam, Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 10. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir, Bagnall'ın adamları tarafından kaçırılıp işkence altında sorguya alınır. Konuşmadığı takdirde sadece kendisinin değil ailesinin hayatı da tehlikededir. Bu sorgu sırasında Orhan ve Cezayir'in geçmiş anıları su yüzüne çıkar.

Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır.

Cezayir ve ekibi intikam almak için harekete geçerken ev halkını da başka bir tehlike beklemektedir. Bu durum Leyla ve Firuze'yi bir kere daha karşı karşıya getirecektir.

Cezayir bir yandan evdeki sorunlarla bir yandan da düşmanlarıyla mücadele ederken bu sefer karşısında başka birini bulacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA