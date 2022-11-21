Masterchef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım Masterchef Türkiye hangi yarışmacı elendi? Finalist olacakken elendi...

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

TV8 ev sahipliğinde oynanan kritik eleme oyunu 2. aşamasında kendilerine verilen süre içerisinde şef imza tabağını hazırlayan eleme adayları tadım değerlendirmeleri için yemeklerini bir kez daha Mehmet, Danilo ve Somer Şeflere sundu.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve TV8 ev sahipliğinde 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanan kritik eleme oyununda eleme adaylarının hazırladığı yemekleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer Şefler eleme potasında yer alan Fatma Nur, Büşra ve Barış'ın arasından imza tabağını en başarılı yapan ismin Fatma Nur olduğunu açıkladı. Böylelikle Fatma Nur elenmekten kurtulmuş oldu. Bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı ise BARIŞ oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

BÜŞRA (Kaptan)

GAMZE

TOLGA

YAĞIZ

BARIŞ

FATMA NUR

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

METİN (Kaptan)

GÖRKEM

KIVANÇ

BURAK

AYAZ