Masterchef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım Masterchef Türkiye hangi yarışmacı elendi? Finalist olacakken elendi...
Masterchef kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme adayları belirlendi. Dokunulmazlık oyunları sonrasında yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu programda elenen isim son saatlerde gündemde yer alıyor. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım Masterchef Türkiye hangi yarışmacı elendi? Finalist olacakken elendi...
Masterchef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım Masterchef Türkiye hangi yarışmacı elendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı Masterchef Türkiye'de elenen isim merak ediliyor. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım Masterchef Türkiye hangi yarışmacı elendi? Finalist olacakken elendi...
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında uzun yıllar boyu yayınlanan MasterChef Türkiye aşçılık yarışmasının 20 Kasım 2022 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrasında Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga arasından biri elenerek bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde kritik eleme gecesi kapsamında jüri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde 2 aşamalı eleme oyunu oynandı. Eleme adayları kritik oyunda başarılı olmak ve potadan çıkarak 1 hafta daha yarışmak amacıyla tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.
MasterChef Türkiye yarışmasının 2022 sezonunun sonlarına giderek yaklaşılan şu günlerde kritik öneme sahip olan eleme oyununda eleme adayları Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga, jüri tarafından verilen ana ürünle en yaratıcı ve lezzetli yemeği çıkarmak için kendilerine verilen sürenin sonunda tadım değerlendirmesi için ürünlerini Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?
Kritik eleme gecesinde oynanan 2 etaplı eleme oyununun ilk etabında potada yer alan Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga ürünlerini jüri şeflerin değerlendirmesine sunarak, verilecek sonucu beklemeye başladı.
Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmelerinin ardından eleme potasından çıkan isimler Yağız ve Tolga oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef son bölümde oynanan kritik eleme oyununda mücadele eden isimler şöyle;
FATMA NUR
BARIŞ
BÜŞRA
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
20 Kasım 2022 Pazar günü TV8'de yayınlanan MasterChef aşçılık yarışmasında eleme adayları arasında oynanan zorlu ve bir o kadarda kritik eleme oyunu 2. aşamasında jüri şefin imza yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için eleme potasından çıkamayan yarışmacılar bir kez daha tezgah başına geçti.
MASTERCHEF KİM GİTTİ?
TV8 ev sahipliğinde oynanan kritik eleme oyunu 2. aşamasında kendilerine verilen süre içerisinde şef imza tabağını hazırlayan eleme adayları tadım değerlendirmeleri için yemeklerini bir kez daha Mehmet, Danilo ve Somer Şeflere sundu.
MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?
Acun Ilıcalı yapımcılığı ve TV8 ev sahipliğinde 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanan kritik eleme oyununda eleme adaylarının hazırladığı yemekleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer Şefler eleme potasında yer alan Fatma Nur, Büşra ve Barış'ın arasından imza tabağını en başarılı yapan ismin Fatma Nur olduğunu açıkladı. Böylelikle Fatma Nur elenmekten kurtulmuş oldu. Bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı ise BARIŞ oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
BÜŞRA (Kaptan)
GAMZE
TOLGA
YAĞIZ
BARIŞ
FATMA NUR
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
METİN (Kaptan)
GÖRKEM
KIVANÇ
BURAK
AYAZ
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