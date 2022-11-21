Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli?
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Özgür Karataş da bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından Özgür Karataş'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli? İşte haberin detayları...
"Baş Belası" tiyatro oyuncularını taşıyan minübüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. çarpıştı. Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Peki, Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli? İşte ayrıntılar...
3 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.
ÖZGÜR KARATAŞ KİMDİR?
Özgür Karataş Samsun il kültür ve turizm müdürlüğünde görev yapan organizatördür. Amasya'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.
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