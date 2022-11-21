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Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli?

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Özgür Karataş da bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından Özgür Karataş'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli? İşte haberin detayları...

"Baş Belası" tiyatro oyuncularını taşıyan minübüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. çarpıştı. Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Peki, Özgür karataş kimdir, neden öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden Özgür Karataş kaç yaşındaydı, nereli? İşte ayrıntılar...

3 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.

ÖZGÜR KARATAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Amasya'da trafik kazası geçiren Özgür Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZGÜR KARATAŞ KİMDİR?

Özgür Karataş Samsun il kültür ve turizm müdürlüğünde görev yapan organizatördür. Amasya'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

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