Çapkınlık turu Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson aşkını tamamen bitirdi! Tüm hediyeleri geri gönderdi!







Köprüde ettiği teklif yüzünden karakola gidip ifade bile veren ikiliden geçtiğimiz gün üzücü bir haber gelmişti. Evlilik yolunda ilerleyen Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz ayrılık kararı almıştı. Neden olarak ise Thor'un kıskançlık krizleri gösterilmişti.