Çapkınlık turu Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson aşkını tamamen bitirdi! Tüm hediyeleri geri gönderdi!
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson defterini kapattı. Herkes barışmalarını beklerken Thor Saevarsson hafta içi çapkınlık turuna çıkmış ve kameralara yakalanmıştı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz cuma sevgilisinin aldığı 230 bin TL’lik yüzük dahil tüm hediyeleri geri yolladı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklif etmişti.
Köprüde ettiği teklif yüzünden karakola gidip ifade bile veren ikiliden geçtiğimiz gün üzücü bir haber gelmişti. Evlilik yolunda ilerleyen Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz ayrılık kararı almıştı. Neden olarak ise Thor'un kıskançlık krizleri gösterilmişti.
BARIŞMA ÜMİDİ KALMADI
Herkes ikili tekrar barışır diye beklerken Thor Saevarsson hafta içi çapkınlık turuna çıkmış ve kameralara yakalanmıştı.
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