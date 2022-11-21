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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in ilgiyle izlenen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, ekran yolculuğuna ikinci sezonuyla devam ediyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman, Barış Bağcı gibi isimlerin yer aldığı dizi, Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVASI DEVAM EDİYOR!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Turnuvanın ikinci gününde yani 21 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da İngiltere İran, saat 19.00'da Senegal Hollanda, saat 22.00'de ise ABD Galler karşılaşmaları oynanacak.

TRT 1 yayın akışına göre, 21 Kasım 2022 Pazartesi saat 19.00'da 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Senegal Hollanda karşılaşması ekrana gelecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1 dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

Her pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu, 21 Kasım 2022 Pazartesi yani bu akşam TRT 1 ekranlarında yerini alacak.

Ancak sevilen yapımın yeni bölümü, saat 20.00 yerine 21.00'de özetsiz bir şekilde yayınlanacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 36. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved'in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti. Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti.

Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri'ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Besasiri Alparslan'ı tanımadığı için bunu farketmez.

Vaspurakan'daki boşluktan yararlanan Arslan Yusuf ihtilal hayalleri kurmuştu. Seferiye ve Buharalı komutanlar ile tertibini yapmış ve gece yarısı bütün ileri gelenleri öldürerek ilk ayaklanmayı başlatacaktı.

Seferiye de kendisine Öke'yi ayırdığını söyleyerek onun yanına gitmişti. Seferiye ihtilale katılarak babasının yanında mı saf tuttu, yoksa başka bir planı mı var?

Grigor, hem Süleyman'ın kaçışı hem de Alpagut'un casus olduğunu anlayamaması sebebiyle iyice bilenmiştir. Yınal'a artık güvenmemektedir.

Arslan Yusuf'un, Vaspurakan'da yapacağı ihtilal üzerine o da harekete geçecektir. Grigor çok arzuladığı Vaspurakan'ı yeniden ele geçirebilecek mi?

21 KASIM 2022 TRT1 YAYIN AKIŞI

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Senegal-Hollanda"

21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:50 Yürek Çıkmazı

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