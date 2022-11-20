Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı...
Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Teşklat'ın yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı...
Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp gibi isimleri buluşturan dizi, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı...
2022 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVASI BAŞLIYOR!
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası tunuvası, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Turnuvanın ilk müsabakası olan Katar Ekvador maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1 dizilerinden olan Teşkilat dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.
Her pazar TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat, 20 Kasım 2022 Pazar akşamı saat 20.00 yerine 21.00'de yayınlanacak.
HAFTAYA YAYINLANMAYACAK!
TRT, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak. TRT ilk hafta yayın planını hazırladı.
Buna göre; 20 Kasım Pazar günü Teşkilat'ın yeni bölümü, 21 Kasım Pazartesi Alparslan Büyük Selçuklu, 22 Kasım Salı Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümleri "özetsiz" olarak yayınlanacak.
23 Kasım Çarşamba gününden 27 Kasım'a kadar TRT'de akşam kuşağında dizi yayınlanmayacak.
Buna göre Teşkilat dizisi, 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Buna göre dizi bir hafta ara verecek.
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- Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı...
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