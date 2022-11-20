Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp gibi isimleri buluşturan dizi, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı...