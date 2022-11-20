Jason Statham Antalya'nın ardından Çanakkale'ye geliyor
2021’de film çekimi için geldiği Antalya’ya hayran kalan Jason Statham, ülkemizden kopamadı. Yılın belirli zamanlarını Türkiye'de geçirmek için Kumköy beldesinden tam 13 dönümlük bir arazi satın alan dünyaca ünlü isim, şimdi de Çanakkale'ye geliyor. İngiliz aksiyon, dövüş filmi oyuncusu ve atlama dalında dereceleri olan eski yüzücü Jason Statham, dalış yapmak için Çanakkale'ye geliyor.
Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Jason Statham, 2021 yılında 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'ya adeta aşık oldu. Sık sık ailesiyle Antalya'ya tatile gelen dünyaca ünlü yıldız, çok sevdiği Antalya'ya bir de yatırım yapmıştı.
İleride yılın belirli zamanlarını ülkemizde geçirmek isteyen Jason Statham, Antalya'nın Kumköy beldesinde 13 dönümlük bir arazi almıştı.
Jason Statham'ın Türkiye'deki yeni rotası ise Çanakkale oldu.
Ailesinin mesleği nedeniyle sokak tiyatrosu ile erken yaşlarda tanışan Jason Statham, İngiliz milli dalış takımının bir üyesi olarak katıldığı turnuvalarda dereceler de aldı.
Takvim'i haberine göre, sporcu kimliği ile dikkat çeken, dövüş sahnelerinde hiç dublör kullanmayan aktör Britanya Ulusal Dalgıçlığı'nın da bir üyesi. Çanakkale'nin dalış konusunda gururlarından biri olan Müjdat Turan ise birçok ünlü ismi kente getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları... 13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER!
- SGK en düşük 32.522 TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte, başvuru tarihi ve şartları...
- 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? GSB SON DUYURULAR
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim-öğretim takvimi!
- Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu? Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı?
- Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? 2023 Uzman öğretmen maaş farkı!
- MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu!
- 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ
- 29. dönem POMEM başvurusu ne zaman bitecek? POMEM başvuru şartları neler? e-Devlet POMEM başvuru ekranı!
- Van'da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER
- e-Devlet KYK burs başvuru sonucu sorgulama | 2022 KYK burs sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı? TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum