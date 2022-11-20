Jason Statham Antalya’nın ardından Çanakkale’ye geliyor

Takvim'i haberine göre, sporcu kimliği ile dikkat çeken, dövüş sahnelerinde hiç dublör kullanmayan aktör Britanya Ulusal Dalgıçlığı'nın da bir üyesi. Çanakkale'nin dalış konusunda gururlarından biri olan Müjdat Turan ise birçok ünlü ismi kente getirdi.