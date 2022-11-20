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Jason Statham Antalya'nın ardından Çanakkale'ye geliyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.11.2022
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Jason Statham Antalya’nın ardından Çanakkale’ye geliyor

2021’de film çekimi için geldiği Antalya’ya hayran kalan Jason Statham, ülkemizden kopamadı. Yılın belirli zamanlarını Türkiye'de geçirmek için Kumköy beldesinden tam 13 dönümlük bir arazi satın alan dünyaca ünlü isim, şimdi de Çanakkale'ye geliyor. İngiliz aksiyon, dövüş filmi oyuncusu ve atlama dalında dereceleri olan eski yüzücü Jason Statham, dalış yapmak için Çanakkale'ye geliyor.

Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Jason Statham, 2021 yılında 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'ya adeta aşık oldu. Sık sık ailesiyle Antalya'ya tatile gelen dünyaca ünlü yıldız, çok sevdiği Antalya'ya bir de yatırım yapmıştı.

İleride yılın belirli zamanlarını ülkemizde geçirmek isteyen Jason Statham, Antalya'nın Kumköy beldesinde 13 dönümlük bir arazi almıştı.

Jason Statham'ın Türkiye'deki yeni rotası ise Çanakkale oldu.

Ailesinin mesleği nedeniyle sokak tiyatrosu ile erken yaşlarda tanışan Jason Statham, İngiliz milli dalış takımının bir üyesi olarak katıldığı turnuvalarda dereceler de aldı.

Takvim'i haberine göre, sporcu kimliği ile dikkat çeken, dövüş sahnelerinde hiç dublör kullanmayan aktör Britanya Ulusal Dalgıçlığı'nın da bir üyesi. Çanakkale'nin dalış konusunda gururlarından biri olan Müjdat Turan ise birçok ünlü ismi kente getirdi.

En son bombasında ünlü aktörü getireceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bu haber Jason hayranlarını heyecanlandırdı.

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