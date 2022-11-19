Merve Boluğur ekranlara dönüyor!

"OLMADI... HAYAT BU!"

Merve Boluğur boşanma iddialarını doğruladı ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu! Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.