Merve Boluğur ekranlara dönüyor!
Ünlü oyuncu Merve Boluğur 2 Ekim günü DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Geçen gün evliliğini bitirme kararı aldığını duyuran güzel oyuncu, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Güzel oyuncu Merve Boluğur tek başına alışveriş turuna çıktı. Boluğur, siyah ağırlıklı tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceğini açıkladı.
Eşi Mert Aydın ile 23 Kasım Çarşamba günü boşanma davaları olduğunu belirten ünlü oyuncu, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyledi.
AYRILIĞIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Merve Boluğur, 40 gün önce Mert Aydın ile görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. DJ Mert Aydın'ın boşanma davası açtığı iddiası sonrası Boluğur'dan ayrılık açıklaması geldi. Boluğur'la fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın, harekete geçti ve boşanma işlemlerini başlattı.
"OLMADI... HAYAT BU!"
Merve Boluğur boşanma iddialarını doğruladı ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu! Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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