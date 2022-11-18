Mert Aydın’dan boşanma kararı alan Merve Boluğur her şeyi tek kalemde sildi! Bir tek onlara kıyamadı

2 Ekim görkemli bir törenle evlenen Merve Boluğur ve Mert Aydın boşanma kararı aldı. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılık kararı alan çift avukatlarına talimat vererek harekete geçmişti. Yaşananların ardından Boluğur, Aydın ile olan tüm fotoğrafları da silmişti. İkilinin boşanma kararının ardından Merve Boluğur sadece o fotoğrafları silemedi...