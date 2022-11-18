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Haberler Galeri Mert Aydın’dan boşanma kararı alan Merve Boluğur her şeyi tek kalemde sildi! Bir tek onlara kıyamadı

Mert Aydın’dan boşanma kararı alan Merve Boluğur her şeyi tek kalemde sildi! Bir tek onlara kıyamadı

2 Ekim görkemli bir törenle evlenen Merve Boluğur ve Mert Aydın boşanma kararı aldı. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılık kararı alan çift avukatlarına talimat vererek harekete geçmişti. Yaşananların ardından Boluğur, Aydın ile olan tüm fotoğrafları da silmişti. İkilinin boşanma kararının ardından Merve Boluğur sadece o fotoğrafları silemedi...

Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:40
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Mert Aydın’dan boşanma kararı alan Merve Boluğur her şeyi tek kalemde sildi! Bir tek onlara kıyamadı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın, 2 Ekim 2022 tarihinde evlenmişti.

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Mert Aydın’dan boşanma kararı alan Merve Boluğur her şeyi tek kalemde sildi! Bir tek onlara kıyamadı

Gelinlik seçimi çok beğenilmiş ayrıca Boluğur için, "Gelin gibi gelin", "Yılın gelini" gibi çok sayıda yorum yağmıştı.

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Mert Aydın’dan boşanma kararı alan Merve Boluğur her şeyi tek kalemde sildi! Bir tek onlara kıyamadı

Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.

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Mert Aydın’dan boşanma kararı alan Merve Boluğur her şeyi tek kalemde sildi! Bir tek onlara kıyamadı

Merve Boluğur, eşi Mert Aydın ile birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor, "Kocaların kocası, aslan kocam!", "Tapulu kocam" gibi ifadelerle kendine özgü yorumlarda bulunurdu.

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Mert Aydın’dan boşanma kararı alan Merve Boluğur her şeyi tek kalemde sildi! Bir tek onlara kıyamadı

FOTOĞRAFLARINA KIYAMADI

Yaşananların ardından evliliğinin başında eşiyle fikir ayrılıkları yaşamaya başlayan Boluğur, boşanma kararı aldı. Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından fotoğrafları silen Boluğur, bazılarını silmeye kıyamadı.