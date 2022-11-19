Evlilik beklenirken ayrılık haberi geldi! Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw , Ebru Gündeş’i terk etti

Ebru Gündeş'in Iraklı Rassan Khoshnaw'la ilişki yaşadığı haberi, haziran ayında magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Khoshnaw'ın ünlü sanatçıya Dubai'de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikah masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı. Sürpriz ilişki, yaklaşık 10 gün önce sona erdi.