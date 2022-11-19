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Evlilik beklenirken ayrılık haberi geldi! Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw , Ebru Gündeş’i terk etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Evlilik beklenirken ayrılık haberi geldi! Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw , Ebru Gündeş’i terk etti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile ilişkisi 10 gün önce sona erdi. İddiaya göre ayrılığı isteyen Khoshnaw’dı. İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

Ebru Gündeş'in Iraklı Rassan Khoshnaw'la ilişki yaşadığı haberi, haziran ayında magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Khoshnaw'ın ünlü sanatçıya Dubai'de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikah masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı. Sürpriz ilişki, yaklaşık 10 gün önce sona erdi.

YOĞUN TEMPO YÜZÜNDEN

İddiaya göre ayrılığın sebebi, Ebru Gündeş'in yoğun iş temposu. Çiftin yakın çevresi de Gündeş'in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı. İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

BU KEZ KIZIYLA DUBAİ'DE

Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından kızı Alara'yla birlikte Dubai'deki evine gitti.

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