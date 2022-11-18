19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın acı günü: Babası Mustafa Kaya vefat etti

Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın acı günü: Babası Mustafa Kaya vefat etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
ABONE OL
Ünlü oyuncu Binnur Kaya’nın acı günü: Babası Mustafa Kaya vefat etti

Avrupa Yakası” ve “Kırmızı Oda” gibi yapımlarla büyük hayran kitlesine erişen ünlü oyuncu Binnur Kaya’nın babası Mustafa Kaya vefat etti. Acı haberi Binnur Kaya’nın ev arkadaşı Polat Bilgin duyurdu. Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına “Canım Binnur’un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya’yı kaybettik” notunu düştü.

'Avrupa Yakası' dizisinde Gülse Birsel, Gazanfer Özcan, Ata Demirer, Tolga Çevik, Engin Günaydın ve Sarp Apak gibi isimlerle rol alan ve dizide iki farklı karakteri canlandırarak adından söz ettiren Binnur Kaya, babası Mustafa Kaya'nın vefat haberi ile boğuldu.

VEFAT HABERİNİ ARKADAŞI DUYURDU

Acı haberi Binnur Kaya'nın ev arkadaşı Polat Bilgin açıkladı.

Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" dedi.

HAYRANLARI YASA BOĞULDU

Polat Bilgin'in paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda yorum ve beğeni alırken ünlü oyuncunun hayranları Binnur Kaya'ya başsağlığı dileklerimi iletti.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Avrupa Yakası' adlı dizide "Şahika Koçarslanlı" ve "Dilber Hala" karakterlerini canlandırarak yıldızı parlayan ve sonrasında 'Türk Malı', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Analar ve Anneler' gibi dizilerde rol alan daha sonrasında ise TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kırmızı Oda' adlı dizide 'Doktor Manolya Yadigaroğlu' karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Binnur Kaya, hayranlarını üzüntüye boğdu.

Binnur Kaya, şu sıralarda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kadrosunda Yıldıray Şahinler, Ecem Erkek, Zeynep Çamcı, Olgun Toker gibi isimleri barındıran, yönetmen koltuğuna ise Osman Taşcı'nın oturduğu TMC Film imzalı 'Güzel Günler' adlı dizide 'Kıymet' karakterini canlandırıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA