Ünlü oyuncu Binnur Kaya’nın acı günü: Babası Mustafa Kaya vefat etti

HAYRANLARI YASA BOĞULDU

Polat Bilgin'in paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda yorum ve beğeni alırken ünlü oyuncunun hayranları Binnur Kaya'ya başsağlığı dileklerimi iletti.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Avrupa Yakası' adlı dizide "Şahika Koçarslanlı" ve "Dilber Hala" karakterlerini canlandırarak yıldızı parlayan ve sonrasında 'Türk Malı', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Analar ve Anneler' gibi dizilerde rol alan daha sonrasında ise TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kırmızı Oda' adlı dizide 'Doktor Manolya Yadigaroğlu' karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Binnur Kaya, hayranlarını üzüntüye boğdu.

Binnur Kaya, şu sıralarda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kadrosunda Yıldıray Şahinler, Ecem Erkek, Zeynep Çamcı, Olgun Toker gibi isimleri barındıran, yönetmen koltuğuna ise Osman Taşcı'nın oturduğu TMC Film imzalı 'Güzel Günler' adlı dizide 'Kıymet' karakterini canlandırıyor.