Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın acı günü: Babası Mustafa Kaya vefat etti
“Avrupa Yakası” ve “Kırmızı Oda” gibi yapımlarla büyük hayran kitlesine erişen ünlü oyuncu Binnur Kaya’nın babası Mustafa Kaya vefat etti. Acı haberi Binnur Kaya’nın ev arkadaşı Polat Bilgin duyurdu. Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına “Canım Binnur’un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya’yı kaybettik” notunu düştü.
'Avrupa Yakası' dizisinde Gülse Birsel, Gazanfer Özcan, Ata Demirer, Tolga Çevik, Engin Günaydın ve Sarp Apak gibi isimlerle rol alan ve dizide iki farklı karakteri canlandırarak adından söz ettiren Binnur Kaya, babası Mustafa Kaya'nın vefat haberi ile boğuldu.
VEFAT HABERİNİ ARKADAŞI DUYURDU
Acı haberi Binnur Kaya'nın ev arkadaşı Polat Bilgin açıkladı.
Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" dedi.
HAYRANLARI YASA BOĞULDU
Polat Bilgin'in paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda yorum ve beğeni alırken ünlü oyuncunun hayranları Binnur Kaya'ya başsağlığı dileklerimi iletti.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Avrupa Yakası' adlı dizide "Şahika Koçarslanlı" ve "Dilber Hala" karakterlerini canlandırarak yıldızı parlayan ve sonrasında 'Türk Malı', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Analar ve Anneler' gibi dizilerde rol alan daha sonrasında ise TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kırmızı Oda' adlı dizide 'Doktor Manolya Yadigaroğlu' karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Binnur Kaya, hayranlarını üzüntüye boğdu.
Binnur Kaya, şu sıralarda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kadrosunda Yıldıray Şahinler, Ecem Erkek, Zeynep Çamcı, Olgun Toker gibi isimleri barındıran, yönetmen koltuğuna ise Osman Taşcı'nın oturduğu TMC Film imzalı 'Güzel Günler' adlı dizide 'Kıymet' karakterini canlandırıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman öğretmenlik sınavı kaç saat sürecek? Uzman öğretmenlik 2022 sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek?
- Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı kurtarıyor...
- 21 Kasım'da okullar var mı, açık mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?
- İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...
- Arka Sokaklar final mi yapacak, bitiyor mu? Fenomen dizi Arka Sokaklar final mi?
- PTT personel alımı tarihleri açıklandı mı, ne zaman? PTT 55 BİN personel alımı başvuru şartları neler? Son dakika açıklamalar...
- Yalı Çapkını 9. bölüm full izle! 18 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...
- 2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...
- Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?
- Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi şaşırttı! O romandan esinlendiği iddia edilirken, finali merak uyandırdı! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte puan durumu...
- KYK burs başvuru tarihleri bitti mi, sona erdi mi? KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı mı?