Yalı Çapkını 9. bölümde neler yaşandı? Seyran son kozunu oynadı...
Yalı Çapkını 9. bölüm full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizide yeni bölüm nefes kesecek. Yeni bölümde; Seyran'ın ablasını sakladığını öğrenen Kazım, yine Seyran'ın boğazına yapıştı. Bu anı gören Ferit'in dona kaldı. İşte, 18 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar...
18 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. Yalı Çapkını 9. bölümde; Ferit ve Seyran ablasını kaçırmış, babası annesine şiddet uygulamış ve her yerde Suna'yı aramaya başlamıştı. İşte, Yalı Çapkını 9. bölüm full izlemek için detaylar...
YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM 1. FRAGMANINDA NELER OLMUŞTU?
Dizinin 9. bölüm 1. fragmanında Ferit ve Seyran, evlenmek üzere Antep'e yola çıkacak ablasını kaçırdı. Durumu fark eden babası Esme'ye şiddet uyguladı. Suna'yı her yerde arayan Kazım dünürlerine "Bana onu bulun" dedi.
YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM ÖZETİ
Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar.
Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır.
Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar.
Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.
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