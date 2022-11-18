Arka Sokaklar final mi yapacak, bitiyor mu? Fenomen dizi Arka Sokaklar final mi?

Kanal D'nin o bir bölümü yayınladıktan sonra nasıl bir yayın planı uygulayacağı merak konusu oldu. Bu arada dizinin ekibinden ayrılmak isteyen oyuncular olduğu da konuşuluyor. Ancak diziye veda etmek isteyen oyuncular henüz açıklanmadı.