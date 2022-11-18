Arka Sokaklar final mi yapacak, bitiyor mu? Fenomen dizi Arka Sokaklar final mi?
Arka Sokaklar final mi yapacak, bitiyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'da flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği iddia edildi. Peki, Arka Sokaklar final mi yapacak, bitiyor mu? Fenomen dizi Arka Sokaklar final mi?
Arka Sokaklar final mi yapacak, bitiyor mu? Fenomen dizi Arka Sokaklar final mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokakların final yapacağı iddia edildi. Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Arka Sokaklar'ın çekimlerine 45 gün ara verildi. Peki, Arka Sokaklar final mi yapacak, bitiyor mu? Fenomen dizi Arka Sokaklar final mi?
ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?
Bu gelişme sonrası Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar'ın final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddiaların ardından kanaldan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Kanaldan yapılan açıklamaya göre Arka Sokaklar dizisi, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor.
Yapımını Erler Film'in üstlendiği dizi, 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümüyle izleyici ile buluşup ardından bir süre sağlık arası verecek.
ARKA SOKAKLAR ÇEKİMLERİNE 45 GÜN ARA VERİLDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlarken 45 günlük ara verileceği iddiasını doğruladı. Ara verme kararının yapımcı Türker İnanoğlu'nun kararı olduğu öğrenildi. 10. sezonda da böyle bir ara veren dizinin sadece bir bölüm stoğu bulunuyor.
Kanal D'nin o bir bölümü yayınladıktan sonra nasıl bir yayın planı uygulayacağı merak konusu oldu. Bu arada dizinin ekibinden ayrılmak isteyen oyuncular olduğu da konuşuluyor. Ancak diziye veda etmek isteyen oyuncular henüz açıklanmadı.
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