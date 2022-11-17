Meryem Uzerli servetine servet kattı! 2 milyon dolarlık anlaşma
Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl İranlı bir modacıya ait markayla yaptığı reklam iş birliğini yeniledi. Bir yılda satışları patlatan güzel oyuncu, iki yıllık yeni iş birliği için 2 milyon dolar ücret aldı.
Sadece Türkiye değil Arap dünyasında da hatırı sayılır bir şöhreti olan Meryem Uzerli, yaptığı reklam iş birlikleriyle cebini dolduruyor. Uzerli, geçtiğimiz yıl İranlı tasarımcı Fariba Pourkhajani tarafından kurulan bir kadın giyim markasının yüzü olmuştu. İlk iş birliği için o dönem 1 milyon TL aldığı konuşulan Meryem Uzerli, satışları patlattı.
LİSTENİN İLK SIRASINDA
Bunun üzerine markasını Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'de de duyurmak isteyen İranlı modacı, güzel oyuncuyla yaptığı iş birliğini 2023 yılı için de yeniledi. Dedikodulara göre giyim markasının iki yıl boyunca yüzü olacak olan güzel oyuncu, bunun karşılığında da 2 milyon dolar yani yaklaşık 37 milyon TL'yi cebine koydu. Bu arada geçtiğimiz aylarda Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com' sitesinin yaptığı habere göre Meryem Uzerli, 10 milyon dolarlık toplam servetiyle Türk kadın oyuncular arasında en zengin isim...
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