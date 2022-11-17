Meryem Uzerli servetine servet kattı! 2 milyon dolarlık anlaşma







LİSTENİN İLK SIRASINDA

Bunun üzerine markasını Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'de de duyurmak isteyen İranlı modacı, güzel oyuncuyla yaptığı iş birliğini 2023 yılı için de yeniledi. Dedikodulara göre giyim markasının iki yıl boyunca yüzü olacak olan güzel oyuncu, bunun karşılığında da 2 milyon dolar yani yaklaşık 37 milyon TL'yi cebine koydu. Bu arada geçtiğimiz aylarda Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com' sitesinin yaptığı habere göre Meryem Uzerli, 10 milyon dolarlık toplam servetiyle Türk kadın oyuncular arasında en zengin isim...