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Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı?

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, ekran macerasına 17. sezonuyla devam ediyor. Hatırlanacağı üzere dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrıldığını duyurmuştu. Peki, Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı?

Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser rolünü canlandıran Şevket Çoruh'un yapımdan ayrılmasıyla çok konuşulan dizinin çekimlerine 45 gün ara verildi. Peki, Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı?

ARKA SOKAKLAR ÇEKİMLERİNE 45 GÜN ARA VERİLDİ!

Kanal D'nin her cuma günü izleyicisiyle buluşturduğu uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, ekran macerasına 17. sezonu ile devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği polisiye türündeki dizi, yeni sezonuyla da izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Hatırlanacağı üzere dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrılma kararı almıştı.

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan dizi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildi.

Bu gelişme sonrası dizinin ilerleyen bölümleri için nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu oldu.

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Yapımını Erler Film'in üstlendiği dizinin final yapıp yapmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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