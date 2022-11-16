Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser rolünü canlandıran Şevket Çoruh'un yapımdan ayrılmasıyla çok konuşulan dizinin çekimlerine 45 gün ara verildi. Peki, Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı?