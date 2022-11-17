Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?
Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir gibi isimlerin başrollerini paylaştığı gençlik dizisi bu akşam 20. Bölüm ile ekranlara geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin final haberleri hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?
Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 bölümdür ekranlarda yer alan lise gençlik dizisi final iddiaları ile sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki, Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?
DUY BENİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Her hafta Perşembe günü ekranlara gelen dizi Duy Beni 20. Bölümü ile final kararı aldı. Dizinin takipçilerini üzen habere göre gençlik dizisi final bölümü ile ekranlara gelecek.
DUY BENİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Duy Beni 20. Bölüm 17 Kasım bugün ekranlarda olacak. Final bölümünden ilk kareler izleyenler ile paylaşıldı. Ekranlara veda eden dizi finali ile bekleniyor.
DUY BENİ FİNALİNDE NELER OLACAK?
Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için Ekim'in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim'e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.
Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim'e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar.
Rıza'nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir.
Oyunun genel provası gelip çatar, Mevlüt buraya silahıyla gelmiştir. Tam harekete geçecekken 2 yıl sonrası gösterilir ve bu süreçte yaşananlar neler olacaktır?
STAR TV YAYIN AKIŞI 17 KASIM 2022
13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00 Toprak ile Fidan (Tekrar)
18.15 Star Ana Haber
19.00 Toprak ile Fidan
20.00 Duy Beni (final)
00.15 Gecenin Ucunda (tekrar)
02.40 Toprak ile Fidan (Tekrar)
03.50 Sabahın Sultanı Seda Sayan (tekrar)
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