Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?

DUY BENİ FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için Ekim'in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim'e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.

Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim'e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar.