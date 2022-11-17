Çocuklar Duymasın’dan Kuruluş Osman’a transfer! Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli?

Osman Bey; iyileşen Alpları, Bala Hatun, Turgut Bey ve ticaret yapmak için Marmaracık Hisarı'na doğru yol alan Bayındır Bey'i de planına dahil ederek Marmaracık Hisarı'nın fethi için ilk adımı attı.

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Osman Bey, "Hisardakiler Bayındır Bey'den erzak istemişler! Kervan icazetini Malhun Hatun'dan almış, o üç arabaya biz eşlik edeceğiz! Onu beklerler, kapıları açacaklar, açtıklarında karşılarında biz olacağız!" sözleriyle planını Alplarına anlattı.