Çocuklar Duymasın'dan Kuruluş Osman'a transfer! Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli?
Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çocuklar Duymasın dizisinde, "Çaycı Hüseyin" karakteri ile üne kavuşan Alpaslan Özmol, atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'a dahil oldu. Peki, Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli?
Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle nefes kesiyor. Yeni sezonda kadroya sürpriz bir isim katılıyor. Alpaslan Özmol, dizinin yeni bölümlerinde yer alacak. Peki, Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli?
ALPASLAN ÖZMOL KURULUŞ OSMAN'DA!
Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren ve 'Ç:aylar' repliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Özmol, sevilen dizinin 23 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 105'inci bölümünden itibaren 'Gürbüz Alp' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Güzel oyuncu Deniz Barut ise 'Valide İsmihan Sultan' rolüne hayat verecek.
'Kuruluş Osman'ın 104'üncü bölümünde;
Osman Bey ve Alpları, Olof'un patlattığı madenden sağ salim kurtulmayı başardı. Osman Bey, yanında Bala Hatun ve Alplarıyla, Kayı Obasına çekilip büyük oyununu kurdu. Öte yandan madende yaralanan Alplarda obadaki şifahanede iyileştiler.
Osman Bey'in yokluğunda yerine oğlu Orhan Bey vekalet etti ve Yenişehir'de nizam, Malhun Hatun'un da desteğiyle sağlandı. Osman Bey'in öldüğünü zanneden Olof ve Kantakuzenos ise Yenişehir'i yakmak için planlar yaptılar.
Osman Bey; iyileşen Alpları, Bala Hatun, Turgut Bey ve ticaret yapmak için Marmaracık Hisarı'na doğru yol alan Bayındır Bey'i de planına dahil ederek Marmaracık Hisarı'nın fethi için ilk adımı attı.
Kuruluş Osman'a bomba transfer! Çocuklar Duymasın'ın efsane ismi ekranlara dönüyor: 'Çaylar' repliğiyle hafızalara kazınmıştı
Osman Bey, "Hisardakiler Bayındır Bey'den erzak istemişler! Kervan icazetini Malhun Hatun'dan almış, o üç arabaya biz eşlik edeceğiz! Onu beklerler, kapıları açacaklar, açtıklarında karşılarında biz olacağız!" sözleriyle planını Alplarına anlattı.
Osman Bey ve Alpları, at arabasındaki malların altına saklanarak Marmaracık Hisarı'na gizlice sızdılar. Osman Bey ve Kuzeyli Savaşçılar arasında çetin bir mücadele başladı.
Turahan, esir tutulduğu zindandan Turgut Bey tarafından kurtarırken Boran da kale Komutanı Remus'u esir aldı. Olof'un Marmaracık Hisarı'ndaki adamı Dorik son anda güvercinle Olof'a haber göndermeyi başardı.
Kuruluş Osman'a bomba transfer! Çocuklar Duymasın'ın efsane ismi ekranlara dönüyor: 'Çaylar' repliğiyle hafızalara kazınmıştı
Olof ve Kuzeyli Savaşçılar kaleye vardıklarında Osman Bey, Bayındır Bey, Bala Hatun ve Alplar, Hisar'da teslim olmayan bütün askerleri biçmiş ve kaleyi fethetmişlerdi. Osman Bey'in emriyle Alplar harekete geçerek Marmaracık Hisarı'nın kapılarını kapattılar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?
- Çocuklar Duymasın'dan Kuruluş Osman'a transfer! Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli?
- KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? 18 Kasım Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme tarihleri...
- EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT'li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak?
- Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?
- TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- EYT'linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...
- 73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...
- Borsa neden düştü son dakika? 17 Kasım 2022 borsa açıklaması geldi mi? BIST 100 endeksi...
- İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?