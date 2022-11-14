Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor: Necati Şaşmaz açıkladı! İşte tarih…
SON DAKİKA | TRT Müzik’te usta sanatçı Mazhar Alanson’un sunduğu programa konuk olan Kurtlar Vadisi’nin ünlü oyuncusu Necati Şaşmaz namıdiğer ‘Polat Alemdar’ milyonların beklediği müjdeli haberi verdi. Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor” dedi ve tarihi açıkladı.
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nde uzun dönem fırtına gibi esen usta oyuncu Necati Şaşmaz, TRT Müzik'te yayınlanan "Mazhar Alanson ile…" programına konuk oldu.
KURTLAR VADİSİ BAŞLIYOR...
Burada önemli açıklamalar yapan ve Kurtlar Vadisi sevenleri heyecanlandıran mesajlar veren Şaşmaz dizinin yeniden hayata geçeceğini bildirdi.
NECATİ ŞAŞMAZ: KURTLAR VADİSİ İÇİN HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ
Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi için önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını duyurdu.
Ünlü oyuncu Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti." ifadelerine yer verdi.
"Kurtlar Vadisi çok değerli ancak çok yorucu bir işti" diyen Necati Şaşmaz, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" açıklamasını yaptı.
KURTLAR VADİSİ YENİ BÖLÜMLERİYLE NE ZAMAN BAŞLAYCAK?
Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin başlayacağı muhtemel tarihi ise, "Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" sözleriyle ilan etti.
KURTLAR VADİSİ İLK NE ZAMAN BAŞLADI?
Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan aksiyon, dram ve politik türündeki Türk televizyon dizisidir.
Kurtlar Vadisi, 4 sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır.
1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır.
Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur.
Bu yönüyle Türk televizyonunda bir ilktir. 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.
KURTLAR VADİSİ SERİSİNİN DEVAMI: PUSU VE TERÖR...
Kurtlar Vadisi, Osman Sınav'ın yarattığı ve Raci Şaşmaz'ın kaleme aldığı Türkiye'nin politik konularını ele alan Türk film ve dizi serisidir.
Serinin dizi ve filmlerinde birçok ünlü oyuncu oynamıştır. Serinin ilk 55 bölümünde yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, 56-97 bölümler arasında yapımcı Raci Şaşmaz, yönetmen koltuğuna ise Serdar Akar oturmuştur.
97. Bölümdeki finalden sonra Kurtlar Vadisi Terör adı ile 2 bölüm seyirci karşısına çıkmıştır.
Bu dizinin yayından kaldırılması sonrası Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizi ile 300 bölüm boyunca seyirci karşısına çıkmıştır.
2013'te Şaşmaz kardeşler'in anlaşamaması üzerine Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener, serinin senaristiliği ve yapımcılığından istifa etmiştir. Yerlerine daha deneyimsiz olan Cahit Kayaoğlu gibi isimler getirilmiş ve bunun sonucunda reytingler düşmeye başlamıştır.
Kurtlar Vadisi Pusu'nun son bölümü olan 300. bölümde reytingler 4'lere kadar düşmüştür.
Serinin sona ermesinden 1 yıl sonra TRT 1'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Vatan filmi ise 5,43 reyting almıştır.
En çok reyting alan dizi bölümleri 23 reyting puanı ile Kurtlar Vadisi'nin finali olan 97. bölüm, ve 25,43 reyting ile Kurtlar Vadisi Pusu'nun 45. bölümüdür.
Seri; Kurtlar Vadisi'nin ilk sezonu boyunca Çarşamba günleri, diğer tüm sezonlarda ve dizilerde ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.
4 DE FİLMİ ÇEKİLDİ
Serinin toplam 399 bölümlü televizyon dizilerinin yanında seriye ait 4 sinema filmi çekilmiştir.
KURTLAR VADİSİ TERÖR
Kurtlar Vadisi isimli ilk dizide Türkiye'deki mafya faaliyetleri ve devlet-mafya ilişkileri, devamı olan 2007 yılında başlayan Kurtlar Vadisi Terör dizisinde ise Türkiye'deki terör eylemleri konu edilmiştir.
Dizi, gösterime girmeden eleştiriler nedeniyle ve yayınlanmaması için tepki mesajları aldığı iddiasıyla RTÜK tarafından ikinci bölümünden sonra yayından kaldırtılmıştır.
KURTLAR VADİSİ PUSU
Kurtlar Vadisi Pusu, Pana Film tarafından yapılan, daha önce 15 Ocak 2003'te yayına giren, 97 bölüm süren Kurtlar Vadisi ve 18 Şubat 2007'de yayına giren; fakat 2 bölüm yayınlandıktan sonra RTÜK tarafından yasaklanan Kurtlar Vadisi Terör dizisinin devamı niteliğindedir.
Türkiye'de derin devlet-küresel güç çatışmaları konu edinmiştir. 10 sezondan oluşan dizi 16 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan 300. bölümü ile sezon finali yaparak son kez yayınlandı.
Daha sonrasında reytingleri düştüğü için televizyon kanalları ile anlaşamadı ve yayından kaldırılmıştır.
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