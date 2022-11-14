Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor: Necati Şaşmaz açıkladı! İşte tarih…

En çok reyting alan dizi bölümleri 23 reyting puanı ile Kurtlar Vadisi'nin finali olan 97. bölüm, ve 25,43 reyting ile Kurtlar Vadisi Pusu'nun 45. bölümüdür.

Seri; Kurtlar Vadisi'nin ilk sezonu boyunca Çarşamba günleri, diğer tüm sezonlarda ve dizilerde ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.