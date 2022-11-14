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Jonnie Irwin hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu! “Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Jonnie Irwin hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu! “Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler”

2 sene önce kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu duyuran İngiliz TV yıldızı Jonnie Irwin, hastalığına dair ilk kez konuştu. Irwin, duygularını "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum. Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor" sözleriyle anlattı.

Tam ismi Jonathan James Irwin olan ünlü sunucu, 2016'da Jessica Holmes ile dünyaevine girmişti. Çift mutlu evliliğini 3 çocukla taçlandırdı. Fakat Irwin'den sevenlerini kahreden haber geldi. 2 sene önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu belirten Irwin, hastalığı ile alakalı ilk defa konuştu. Sunucunun açıklamaları boğazları düğümledi.

"KİRLİ BİR SIR SAKLIYORUM"

Hello Dergisi'ne konuşan 48 yaşındaki üç çocuk babası Irwin, "Kirli bir sır saklıyorum" diyerek hastalığını, onunla mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etti.

6 AY ÖMÜR BİÇTİLER

Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine altı ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat Irwin, buna rağmen hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.

"NE KADAR ZAMANIM KALDIĞINI BİLMİYORUM"

Irwin, röportajda "Benim kirli bir sırrım var. Bu benim sırtımda bir yük gibi" dedikten sonra kendisiyle ilgili gerçeği açıkladı. Johnnie Irwin, "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum ama olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki yaklaşımım 'Kanserle mücadele ediyorum, kanserden ölmüyorum.' Yapmak istediklerime ilişkin küçük hatırlatma notları hazırladım. Kendime 'ileri dönük plan yapma çünkü yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alışkanlık haline getirdim" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM BABALARINI TANIMADAN BÜYÜYECEKLER"

Ünlü sunucu, plan yapmak konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama plan yapmak istediğimi biliyorum. Ailemle anları yakalamak ve anılar biriktirmek istiyorum. Çünkü gerçek şu ki; çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor."

HASTALIĞINI ÇEKİM İÇİN GİTTİĞİ İTALYA'DA ÖĞRENDİ

Jonnie Irwin, akciğer kanserine yakalandığını 2020 yılında, 'A Place in the Sun' adlı programın çekimi için bulunduğu İtalya'da yaşadığı bir olayın ardından öğrendi. Otomobil kullanırken görüşü bulanıklaşan Irwin, doktora gitti. Yapılan tetkiklerden sonra akciğer kanserine yakalandığı anlaşıldı. Kemoterapi ve başka tedaviler gördü ve bu şekilde yaşam süresi uzatıldı.

"YIKICI BİR DURUMDU BÜTÜN YAPABİLDİĞİM ÖZÜR DİLEMEKTİ"

Anlattıklarına göre Irwin için doktorların kendisine verdiği bu acı haberi karısı Jessica'yla paylaşmak çok zor oldu. Ünlü isim, "Eve gidip bunu karıma söylemek zorundaydım. Karım evde bebeklerimize bakıyordu. Bu, yıkıcı bir durumdu. Bütün yapabildiğim özür dilemekti. Kendimi sorumlu hissettim" dedi.

"BUNU KARIMA VE OĞULLARIMA BORÇLUYUM"

Hastalığını şimdiye kadar açıklamak istemediğini ifade eden Irwin, daha sonra bu konudaki kararında bir değişiklik olduğunu söyledi. Johnnie Irwin, "Yaşam süresini sınırlayan durumda olan insanlara, her günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda ilham verebilirim. Yaşayacak çok zamanları olmasa bile pozitif bir hayat sürmelerine yardımcı olabilirim" dedi.

Hayatının bir gün sona ereceğini söyleyen Irwin "Ama o günü, mümkün olduğunca uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum" diye konuştu. Johnnie Irwin, bunu eşi Jessica ve oğullarına borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

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