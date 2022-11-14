Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’

Gerçeklerin ortaya çıkacağını söyleyen Mardini, "Bu iftiraların cezasız kalmayacağından gram şüphem yok ama Allah'ın huzuruna çıktıklarında ne diyecekler merak ediyorum. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. Bunu tüm Türkiye er ya da geç görecek." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN