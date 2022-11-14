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Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Berdan Mardini o iddialara ateş püskürdü! ‘İğrenç bir iftira’

Berdan Mardini amcasının suçlamaları sonrası sessizliğini bozdu. Amcası Şahin Karademir'in "Aramızdaki husumetten ötürü beni ve eşimi evimizin önünde sopalarla dövdürdü" diye suçladığı Mardini, "Bu iğrenç bir iftira. Gerçeği er ya da geç tüm Türkiye görecek" diye konuştu

Türkücü Berdan Mardini'nin amcası ve aynı zamanda eski ortağı Şahin Karademir, evlerinin önünde 15 kişi tarafından sopa ve döner bıçaklarıyla saldırıya uğradığını ve bu saldırıyı aralarındaki husumetten ötürü Berdan Mardini'nin organize ettiğini iddia etti.

'CEZASIZ KALMAYACAK'

Mardini, bu iddia hakkında ilk kez konuştu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları net bir şekilde yalanlayan sanatçı, "Bizde amca demek baba yarısı demektir ama kan bağı olmasıyla aile olunmuyor ne yazık ki! Aile, sadakat ile olunur. Bir insanın adını lekelemek bu kadar kolay olmamalı." dedi.

Kimsenin ekmeğinde gözünün olmadığını söyleyen türkücü, "Mardin'e gitseniz sadece köyüm değil, bütün Mardin halkı 'Bu adam memleketinin kalkınması için büyük emek veriyor, bütün birikimini ortaya koyuyor' der. Öte yandan kendisini dövdürdüğüm iddiaları, iğrenç bir iftiradan öte değil." ifadelerini kullandı.

Gerçeklerin ortaya çıkacağını söyleyen Mardini, "Bu iftiraların cezasız kalmayacağından gram şüphem yok ama Allah'ın huzuruna çıktıklarında ne diyecekler merak ediyorum. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. Bunu tüm Türkiye er ya da geç görecek." dedi.

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