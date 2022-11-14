Hande Erçel Hakan Sabancı'nın eğlence gecesi! Partiye yalıda devam ettiler
Kerem Bürsin’le barıştığını yalanlayıp “Hayatımda kimse yok” diyen Hande Erçel, 11 Kasım Cuma gecesi Hakan Sabancı ile Emirgan’daki bir mekanda eğlendi. Sürpriz ikili, arkadaşlarıyla Sabancı’nın yine Emirgan’daki yalı dairesinde partiye devam etti.
Güzel oyuncu Hande Erçel 'in bir süre önce eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilmişti.
Hatta eski aşıkların geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta buluştuğuna dair görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Erçel, barışma iddialarına yanıt verip "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" demişti. Fakat bu açıklamanın gecesi yani 11 Kasım Cuma akşamı Hande Erçel'in aşk listesine sayısız güzel sığdıran sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile görüldüğünü söylemek isterim. Emirgan'daki bir mekanda eğlenen ikilinin eğlencesine arkadaşları da katıldı.
TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR!
Eğlence sonrası mekandan ilk Hande Erçel ayrılırken hemen arkasından da Hakan Sabancı çıktı. Parti, Sabancı'nın Emirgan'da bulunan Boğaz manzaralı yalı dairesinde devam etti. Tabii sürpriz ikilinin arkadaşlarının da olduğu bu partiye baş misafir olarak Hande Erçel de katıldı. İkili bu haber sonrası arkadaş olduklarını açıklayabilirler ama aşk haberlerinin birçoğu zaten böyle yalanlamıyor mu? Gerçekler zamanla ortaya çıkar!
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