Hande Erçel Hakan Sabancı’nın eğlence gecesi! Partiye yalıda devam ettiler







TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR!

Eğlence sonrası mekandan ilk Hande Erçel ayrılırken hemen arkasından da Hakan Sabancı çıktı. Parti, Sabancı'nın Emirgan'da bulunan Boğaz manzaralı yalı dairesinde devam etti. Tabii sürpriz ikilinin arkadaşlarının da olduğu bu partiye baş misafir olarak Hande Erçel de katıldı. İkili bu haber sonrası arkadaş olduklarını açıklayabilirler ama aşk haberlerinin birçoğu zaten böyle yalanlamıyor mu? Gerçekler zamanla ortaya çıkar!