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Sevgilisiyle görüntülenen Kaan Urgancıoğlu gazetecilerin aracına çarptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.11.2022
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Sevgilisiyle görüntülenen Kaan Urgancıoğlu gazetecilerin aracına çarptı

Sevgilisi Burcu Denizer ile gece gezmesine çıkan Kaan Urgancıoğlu aceleci tavırlarıyla dikkat çekti. Urgancıoğlu aracıyla hareket ettiği sırada gazetecilerin arabasına çarptı.

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