Son dakika: Sanatçı Zeliha Sunal’ın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti | Zeliha Sunal kimdir?

TRT 2 de trafik konulu bir programın sunuculuğunu yaptı. TV8'de yayınlanan "Zeliha ile Her Telden Her Dilden" adlı programın yapımcılığını sunuculuğunu ve solistliğini yaptı.

2009 yılında Flash TV'de "Sihirli Dolap" adlı programı hazırladı ve sundu. 2010 yılında Kıbrıs Genç Tv de yayınlanan Kıbrıs Yıldızı Şarkı Yarışması'nda müzik direktörlüğü ve jüri üyeliği yaptı. Halen POPSAV'da yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Müyorbir Yönetiminde 4 sene Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı.