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Ünlü oyuncu Aslı Enver iş insanı sevgilisi Berkan Gökbudak ile evlendi

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Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Ünlü oyuncu Aslı Enver iş insanı sevgilisi Berkan Gökbudak ile evlendi

Güzel oyuncu Aslı Enver Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 38 yaşındaki Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver bir türlü mutluluğu bulamamıştı. İlişkilerinden yana yüzü gülmeyen Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Gökbudak’ın yılbaşında evlilik teklifi etmesi beklenirken çiftin apar topar evlendiği ortaya çıktı. Enver’in gelinlikli pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aslı Enver bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berkan Gökbudak ile evlediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver bir türlü mutluluğu bulamamıştı.

İlişkilerinden yana yüzü gülmeyen Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

El ele pozları sosyal medyada düşen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın aşkı belgelenmişti. Gökbudak'ın yılbaşında evlilik teklifi etmesi beklenirken çiftin apar topar evlendiği ortaya çıktı.

Enver'in gelinlikli pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

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