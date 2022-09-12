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Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! Sahnede şarkıcı evde dayakçı

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Kaan Boşnak hakkında şoke eden şiddet itirafı! Sahnede şarkıcı evde dayakçı

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak hakkında, eşi Başak Ceylan Torun’dan şok suçlama geldi. Torun “Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık susmayacağım. Hem aldatılıyor, hem şiddet görüyorum, hukuki mücadelemi başlatıyorum” dedi.

Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, ihanet ve aile içi şiddetle suçlanıyor.

Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu:

"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım. Hem aldatılıyor hem şiddete uğruyorum. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş."

SAHNEDE ROCKÇI EVDE DAYAKÇI / VİDEO

Bu arada eşini aldatan Boşnak'ın gizli ilişki yaşadığı sevgilisine de şiddet uyguladığı öne sürülüyor.

Sahnede rockçı evde dayakçı! SAHNEDE ROCKÇI EVDE DAYAKÇI!

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