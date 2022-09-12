İtalyan futbolcu Francesco Totti eşi Ilary Blasi tarafından aldatılış hikayesini anlattı: Depresyona girdim köpek gibi acı çektim...
İtalya futbol tarihine geçen Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti, 17 yıllık eşi Ilary Blasi'nin kendisinin aldatmasını öğrenmesinin ardından boşanma kararı almıştı. Totti ayrılık sonrası sessizliğini bozarak aldatılma sonrası depresyona girdiğini ve köpek gibi acı çektiğini belirtti. İşte Totti'nin aldatılış hikayesi...
İtalyan ekip AS Roma'nın efsane futbolcularından Francesco Totti, eski eşi Ilary Blasi'nin yüzünden depresyona girdiğini açıkladı.
EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ ŞÜPHESİ
Totti, sonun başlangıcının eylül ayında olduğunu söylüyor. Ilary'nin o anda evlilik dışı bir ilişkisi olduğundan yoğun şekilde şüphe duyuyor. 20 yıllık evliliklerinde hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor ve Ilary'nin telefonunu kontrol ediyor. İhaneti keşfetmenin en klasik yolu işe yarıyor. Totti, Ilary'nin kuaförü Alessia'dan gelen mesajları buluyor. Ilary ve Alessia'nın neden birbirlerini görmek için kuaför dışında tuhaf bir şeye ihtiyaç duyduklarını bilemiyor. Ilary, kuaför Alessia'nın aslında kuaför Alessia olmadığını anlıyor.
SEVGİLİSİYLE MİLANO'DA
Totti, her şeyi içinde tutuyor ama öfkesi giderek katlanıyor. Ilary bir gün Totti'ye Milano'da gereğinden daha uzun süre kalmak zorunda olduğunu söylüyor. Totti, Ilary'nin o an sevgilisiyle birlikte Milano'da olduğunu anlıyor. Totti, depresyona giriyor. Uykusuzluk, acı, üzüntü... Roma'nın Julius Sezar'dan bu yana en büyük efsanesi, bu depresyondan çıkışının Noemi Bocchi sayesinde olduğunu dile getiriyor.
KAVGALAR 2016'DA
İtalya'nın en gözde ve en ünlü çifti de diğerleri gibi krizlerin ardından ayrıldı. Totti, durumun hiçbir zaman ışıltılı olmadığını 'Masallar hiçbir zaman var olmadı' diyerek anlatıyor. Aralarındaki kavgaların ve ilişkiyi bitmeye yakın hale getiren kavgaların 2016'da başladığını itiraf ediyor.
"İMKANSIZ DEDİM"
"Geçen yılın eylül ayında söylentiler vardı. Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Gerçekten birden fazla diyorlardı. Çok güvendiğim, ömürlük dostlarım bile bana bunu söylemeye başladı. İnanamıyordum. Sonra telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu."
OTELLERDE BULUŞMUŞLAR
"Şok yaşadım. Ilary'nin başka biriyle sevgili olması. Şoktu! Başkalarına ilgi duyabileceğine inanamadım ama mesajlar oradaydı işte. Otellerde buluşuyorlardı mesajlarda..."
ÇOCUKLUK ARKADAŞIMA BİLE ANLATAMADIM
"Her şeyi içimde tuttum. Kimseye bir şey söylemedim. 11 yaşımdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadım derdimi. Sorunlar karşısında gözlerini kapatan biri değilim ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladım. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Bana dedi ki; 'Bu yıl Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra döneceğim' İnanamadım."
UYKUSUZ GECELER GEÇİRDİM
"Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu."
"Noemi ile ilk başta arkadaştım. Olimpico'da uzak oturduğumuz gün arkadaştık. O arkadaşlarıyla birlikte spora gitmiş, padel oynamış ve ardından Olimpico'ya gelmişler. Haberim yoktu. O an arkadaştık zaten. Arkadaşım olan birinin gelişinden haberim olsaydı yan yana otururduk, neden uzak oturmayı tercih edelim ki."
HEM O ADAM HEM DE BAŞKALARI...
"Aldatıldığımı öğrendiğim o ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları..."
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