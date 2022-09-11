Masterchef Hamza’nın sağlık durumu nasıl, elendi mi? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? Açıklama geldi...

Sultanahmet'teki otelde mutfağı tanıma şansı elde eden yarışmacı, Sultanahmet'teki başka bir restoranın mutfağında görev aldı. Çeşitli bölümlerde çalışarak kendini geliştirme imkanı bulan Mercimek'i en çok etkileyen yemekler ise protokol yemekleri oldu.

Mercimek, daha da yenisini bulmak için buradan da ayrılarak Erzurum 9. Kolordu Ordu Komutanlığı'nda paşanın ve ordu evinin aşçılığını üstlendi. Vatani görevini tamamladıktan sonra da birçok otel ve restoran mutfağında çalışmaya devam etti. Yarışmacı, Ataşehir'deki bir mutfakta şef olmayı başardı. Burada çalıştığı süre boyunca farklı yerlerden daha iyi teklifler alan Mercimek, Karaköy tarafına geçerek mesleğini devam ettirdi. Çeşitli yarışmalara katılan Mercimek, başarıları sayesinde birçok gazete ve dergide de yer aldı. Hamza Mercimek, Instagram'da 'hamzamercimekk' hesabıyla paylaşımlar yapıyor.