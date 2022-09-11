Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl, elendi mi? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? Açıklama geldi...
Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Programın başlarında Hamza Mercimek, diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek üzen haberi "Yaklaşık bir ay hastanede yattım ama maalesef böbreklerimi kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. " diyerek vermişti. Yarışmayı takip edenler Hamza Mercimek hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu?
Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Eylül Cumartesi yeni bölümde Somer Şef, Hamza Mercimek'in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri verdi. Peki, Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl, elendi mi? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? Açıklama geldi...
MASTERCHEF HAMZA MERCİMEK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Somer Şef ise bugün ekrana gelen yeni bölümde Hamza'nın sağlığıyla ilgili son bilgileri verdi. Somer Şef yaptığı açıklamada, "Çok da harika bir haberle başlayamayacağız. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor. Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" dedi.
Ödül oyunu oynayacak yarışmacılar daha sonra bir araya geldi ve jüri üyelerine taleplerini açıkladılar. Yarışmacılar Hamza için yarışacaklarını ve eğer olursa ödülü maddiyata çevirmek istediklerini söylediler. Somef Şef, "Bu arada yapımcılarımızla konuştuk, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz ve 50 bin liralık para ödülü." açıklamasında bulundu.
MASTERCHEF HAMZA MERCİMEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Hamza Mercimek, 12 Kasım 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Ümraniye'de tamamladıktan sonra liseye başlayan Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktı ve kendini Sultanahmet'teki bir otelin mutfağında buldu.
Sultanahmet'teki otelde mutfağı tanıma şansı elde eden yarışmacı, Sultanahmet'teki başka bir restoranın mutfağında görev aldı. Çeşitli bölümlerde çalışarak kendini geliştirme imkanı bulan Mercimek'i en çok etkileyen yemekler ise protokol yemekleri oldu.
Mercimek, daha da yenisini bulmak için buradan da ayrılarak Erzurum 9. Kolordu Ordu Komutanlığı'nda paşanın ve ordu evinin aşçılığını üstlendi. Vatani görevini tamamladıktan sonra da birçok otel ve restoran mutfağında çalışmaya devam etti. Yarışmacı, Ataşehir'deki bir mutfakta şef olmayı başardı. Burada çalıştığı süre boyunca farklı yerlerden daha iyi teklifler alan Mercimek, Karaköy tarafına geçerek mesleğini devam ettirdi. Çeşitli yarışmalara katılan Mercimek, başarıları sayesinde birçok gazete ve dergide de yer aldı. Hamza Mercimek, Instagram'da 'hamzamercimekk' hesabıyla paylaşımlar yapıyor.
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