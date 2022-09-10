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Ayça Ayşin Turan'ın yeni anlaşması ayaklarını yerden kesti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.09.2022
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Ayça Ayşin Turan’ın yeni anlaşması ayaklarını yerden kesti

Oyuncu Ayça Ayşin Turan’ın, bir otomobil firmasıyla reklam anlaşması imzaladı. Yaptığı anlaşma ile ayakları yerden kesilen Turan, marka ile ilgili sosyal medya hesabından yapacağı paylaşımlar karşılığında 1 yıl boyunca markanın 2.18 modeline binecek.

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