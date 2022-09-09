Giriş Tarihi:
09.09.2022
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirahito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 26 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirahito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?