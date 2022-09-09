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Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Arka Sokaklar, 17. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar 17'nci sezonunun yayın tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin fragmanı yayınlandığında yeni sezon tarihi belli olacak. Arka Sokaklar dizisinin eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR'DA ŞOK AYRILIK!

Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı.

Şevket Çoruh sosyal medya hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı veda yazısı kaleme aldı. Çoruh "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler." sözleriyle diziye veda etti.

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