HaberlerMagazin HaberleriSusam sokağında hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürülmüştür?
Susam sokağında hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürülmüştür?
Giriş Tarihi:
09.09.2022
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Susam sokağında hangi fıkrayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürülmüştür? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 26 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Susam sokağında hangi fıkrayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürülmüştür?