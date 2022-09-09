Giriş Tarihi:
09.09.2022
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu bir milyondan fazla olan kaç il vardır? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 26 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu bir milyondan fazla olan kaç il vardır?