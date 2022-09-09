HaberlerMagazin Haberleri2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?
2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?
Giriş Tarihi:
09.09.2022
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
ABONE OL
2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 26 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?