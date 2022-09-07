iPhone 14 etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

Apple etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya'nın en değerli şirketleri arasında olan Apple, bu akşam saat 20.00'da Eylül Ayı etkinliği ile geliyor! Yeni cihazlarını, dijital ve bulut tabanlı hizmetlerini tanıtacak olan Apple'ın şüphesiz iPhone 14 model telefonu da en çok merak edilenler arasında. Peki, Apple etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

APPLE EVENT NE ZAMAN?

Apple, iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de Türkiye saati ile 20.00'da tanıtmayı planlıyor. Tanıtılması beklenen cihazlar arasında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gibi modellerin yanı sıra M2 işlemcili yeni bilgisayar modelleri de yer alıyor.