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Eşi Sara Arfaoui ilham verdi İlkay Gündoğan harekete geçti! Yeni işi...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Eşi Sara Arfaoui ilham verdi İlkay Gündoğan harekete geçti! Yeni işi...

İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui’nin Manchester’da lezzetli İtalyan yemeği bulamaması, yıldız futbolcuya ilham verdi. İlkay, İngiltere’deki futbol kariyerine eşinin önerisiyle restoran sahibi olmak için harekete geçti.

Mayıs ayında evlendiği Sara Arfaoui'nin "Beyaz atlı prens" diyerek tanımladığı İlkay Gündoğan, bu övgünün hakkını verdi.




Fas asıllı İtalyan yenge, yaşadıkları Manchester'da lezzetli yemekler yapan bir restoran bulamamaktan yana dert yandı.




Özellikle İtalyan yemeğini güzel yapan hiçbir mekanın olmamasından yana dert yanan güzel model, yıldız futbolcuya ilham verdi.




Daha önce de uzun süre dünyaca ünlü şef Jonny Marsh'tan yemek dersleri alan İlkay Gündoğan, Manchester'da mekan açmaya karar verdi.




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İngiliz basınına göre ünlü futbolcu, Sara Arfoui'nin de önerisiyle mekanında İtalyan ve Türk yemekleri sunmayı planlıyor.




Bu arada amatör bir şef olan İlkay Gündoğan'ın balayı için geldiği Kapadokya ve Bodrum'da da gittiği mekanlarda yemekleri çok beğenince mekanın şeflerinden yemekle ilgili bilgiler aldığı söyleniyordu.

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