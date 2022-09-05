Eşi Sara Arfaoui ilham verdi İlkay Gündoğan harekete geçti! Yeni işi...







Bu arada amatör bir şef olan İlkay Gündoğan'ın balayı için geldiği Kapadokya ve Bodrum'da da gittiği mekanlarda yemekleri çok beğenince mekanın şeflerinden yemekle ilgili bilgiler aldığı söyleniyordu.

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