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Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Masterchef MasterClass’ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass’ı hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül tarihli son bölümünde yarışmacılar MasterClass eğitiminden geçti. Kazanan isim belli oldu. Peki, Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'de seyirci karşısına çıkan MasterChef'in 2 Eylül tarihli son bölümünde dokunulmazlık oyunları sonrası yarışmacılara eğitim verildi. Kazanan isim açıklanmıştı. Peki, Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF 2 EYLÜL KİM KAZANDI?

MasterClass eğitimleri bu hafta İzmir'de başladı. Yarışmacıları restoranında konuk eden Danilo Şef, kendi personelleri ile pizza, makarna ve risotto hazırlamanın inceliklerini anlattı.

Stüdyoya gelen yarışmacılardan şefler ilk etapta yaratıcı pizza hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar daha sonra öğrendikleri bilgileri tezgah başında göstermeye çalıştı. Süre ise tam 20 dakika oldu.

Danilo Şef'in verdiği eğitimde en iyi pizza hazırlayan yarışmacılar; Görkem, Yağız, Onur, Melih, Burak kaya, Metin, Kaan, Çağatay, Gamze ve Ayaz oldu.

İkinci etapta ise bu kez yarışmacılar makarna sosu yapmak için tezgah başına geçti. Restoranda öğrendikleri bilgileri uygulamalı göstermek için tezgah başına geçen yarışmacılara bu kez 15 dakika süre verildi. Bu etabın sonunda ise bir sonraki tura çıkan isimler, Yağız, Onur, Çağatay, Kaan ve Görkem oldu.

Gecenin sonunda ise risotto sınavı vardı. Danilo Şef'den aldığı eğitimi de rakiplerinden daha iyi aldığını gösteren isim Yağız oldu. Böylece Yağız İtalya tatilini kazandı.

4 EYLÜL MASTERCHEF MASTERCLASS'I HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Yarışmayı kazanan isim henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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