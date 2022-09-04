Masterchef MasterClass’ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass’ı hangi yarışmacı kazandı?

İkinci etapta ise bu kez yarışmacılar makarna sosu yapmak için tezgah başına geçti. Restoranda öğrendikleri bilgileri uygulamalı göstermek için tezgah başına geçen yarışmacılara bu kez 15 dakika süre verildi. Bu etabın sonunda ise bir sonraki tura çıkan isimler, Yağız, Onur, Çağatay, Kaan ve Görkem oldu.

Gecenin sonunda ise risotto sınavı vardı. Danilo Şef'den aldığı eğitimi de rakiplerinden daha iyi aldığını gösteren isim Yağız oldu. Böylece Yağız İtalya tatilini kazandı.