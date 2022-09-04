04 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Merve Özbey paraya kıydı! Ailesi için bakın ne yaptı

Merve Özbey paraya kıydı! Ailesi için bakın ne yaptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.09.2022
ABONE OL
Merve Özbey paraya kıydı! Ailesi için bakın ne yaptı

Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti kesenin ağzını açtı. Geçen yıl ilk çocuğunu kucağına alan Merve Özbey, ikinci kez anne olmak için gün sayarken yeni hayatlarında kullanmak için daha geniş bir araç siparişi verdi.

2020 yılında Kenan Koçak'la evlenen ve geçen yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Merve Özbey, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Hürriyet'in haberine göre, çiftin 'Emir' adını koyacağı oğullarıyla birlikte aile daha da genişleyecek. Bakıcıları da bulunan çift, yeni hayatlarında kullanmak üzere daha geniş bir araç siparişi verdi.

Koçak'la Özbey'in istekleri doğrultusunda özel olarak modifiye edilen Mercedes Vito'nun 3 milyon liraya mâl olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA