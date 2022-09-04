Merve Özbey paraya kıydı! Ailesi için bakın ne yaptı

Hürriyet'in haberine göre, çiftin 'Emir' adını koyacağı oğullarıyla birlikte aile daha da genişleyecek. Bakıcıları da bulunan çift, yeni hayatlarında kullanmak üzere daha geniş bir araç siparişi verdi.

Koçak'la Özbey'in istekleri doğrultusunda özel olarak modifiye edilen Mercedes Vito'nun 3 milyon liraya mâl olduğu öğrenildi.