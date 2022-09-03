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Aleyna Kalaycıoğlu Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'i hedef aldı! Bu sözler kavga çıkarır

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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Aleyna Kalaycıoğlu Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’i hedef aldı! Bu sözler kavga çıkarır

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak futbolcu Cengiz Ünder ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. Youtube'da bir programa katılan Kalaycıoğlu’ndan polemik yaratacak sözler geldi. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'i hedef alan Kalaycıoğlu "Kavga edip birbirlerini sosyal medyadan silmesi çok ergence ve toksik bir hareket." dedi.

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