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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ı üzecek açıklama

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Chloe Loughnan’dan Serdar Ortaç’ı üzecek açıklama

Chloe Loughnan, önceki akşam İrlandalı aşkı Fergus Hennessy ile bir etkinliğe katıldı. Serdar Ortaç’la evliliğinde anne olmak istemeyen ünlü model, “Şimdiki ilişkimde anne olmak istiyorum” açıklaması yaptı.

Ülkesi İrlanda'da yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle tası tarağı toplayıp yeniden Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan, önceki gün bir güzellik yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Geceye kendisi gibi İrlandalı aşkı Fergus Hennessy ile katılan 30 yaşındaki model ve sunucu, şöyle dedi:

"Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Şimdiki ilişkimde anne olmak istiyorum."

Chloe'nin bu sözleri ise eski eşi Serdar Ortaç ile yaşadığı bebek krizini akıllara getirdi. Güzel modelin 2019'da Ortaç'tan hamile kalıp ünlü popçudan gizlice bebeğini aldırdığı ve ikilinin bu nedenle boşandığı iddia edilmişti. İrlandalı güzel, aşkı Fergus Hennessy'nin Türk yemeklerini çok sevdiğini ve özellikle kuru fasulye düşkünü olduğunu belirtti.

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