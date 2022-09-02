Chloe Loughnan’dan Serdar Ortaç’ı üzecek açıklama

Chloe'nin bu sözleri ise eski eşi Serdar Ortaç ile yaşadığı bebek krizini akıllara getirdi. Güzel modelin 2019'da Ortaç'tan hamile kalıp ünlü popçudan gizlice bebeğini aldırdığı ve ikilinin bu nedenle boşandığı iddia edilmişti. İrlandalı güzel, aşkı Fergus Hennessy'nin Türk yemeklerini çok sevdiğini ve özellikle kuru fasulye düşkünü olduğunu belirtti.

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