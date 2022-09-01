Harper’s Bazaar Türkiye Eylül kapağında bir dünya starı

Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, Harper's Bazaar Türkiye Eylül 2022 kapak çekimine özel olarak Türkiye'ye geldi. Aynı zamanda yakın dostu olan ünlü Amerikalı fotoğrafçı Stewart Shining'e poz veren 41 yaşındaki yıldız, büyüleyici güzelliği, doğallığı ve eğlenceli karakteriyle muhteşem kareler ortaya çıkardı.