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Harper's Bazaar Türkiye Eylül kapağında bir dünya starı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Harper’s Bazaar Türkiye Eylül kapağında bir dünya starı

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, Harper's Bazaar Türkiye Eylül 2022 kapak çekimi için Türkiye'ye geldi. Dünyaca ünlü modaevlerinin Sonbahar/Kış koleksiyonlarından tasarımlarla poz veren yıldız, büyüleyici güzelliği, doğallığı ve eğlenceli karakteriyle muhteşem kareler ortaya çıkardı.

Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, Harper's Bazaar Türkiye Eylül 2022 kapak çekimine özel olarak Türkiye'ye geldi. Aynı zamanda yakın dostu olan ünlü Amerikalı fotoğrafçı Stewart Shining'e poz veren 41 yaşındaki yıldız, büyüleyici güzelliği, doğallığı ve eğlenceli karakteriyle muhteşem kareler ortaya çıkardı.

Styling'ini Selin Bursalıoğlu'nun yaptığı çekimler, Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça Yarımadası'nın en güzel koylarından birinde konumlanan D Maris Bay'de gerçekleşti.

10. yılını kutlayan otelin göz alıcı atmosferinde, Ambrosio dünyaca ünlü modaevlerinin Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonlarından yeni sezonda en çok ses getiren tasarımlarla poz verdi.

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