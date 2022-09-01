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Ebru Şahin'den sürpriz hamle! Yurtdışına açılıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Ebru Şahin’den sürpriz hamle! Yurtdışına açılıyor

Son olarak Destan dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin’in yurt dışına açılacak. Güzel oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu NBA’de forma giyen eşi Cedi Osman’la beraber ABD’de alacak. 28 yaşındaki güzel, burada İngilizce ve oyunculuk eğitimleri alacak.

Temmuz'da Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den radikal karar...




Güzel oyuncu, büyük beğeniyle izlenen atv'nin "Destan" dizisi için "Sen hep hatırlamak istediğim gibi kal Akkız...




Heyecanınla, güzel hikayenle, mücadelenle kal. Hoşça kal" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.




Güzel oyuncunun paylaşımından sonra dizinin finali merakla beklenirken Şahin'in yeni planı da belli oldu.




Konuşulanlara göre Ebru Şahin, NBA'deki Cleveland Cavaliers forması giyen eşi Cedi Osman'ın yanına ABD'ye gidecek.




NEW YORK'TAN EV BAKACAK
Osman'ın 18 Ekim'de ligi başlayacağı için yakında Cleveland'a gidecek olan güzel oyuncu, bir süre ABD'de kalıp burada İngilizce ve oyunculuk üzerine eğitimler alacak.




Bu arada Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın New York'tan da ev bakacağı konuşulanlar arasında...

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