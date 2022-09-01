Ebru Şahin'den sürpriz hamle! Yurtdışına açılıyor
Son olarak Destan dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin’in yurt dışına açılacak. Güzel oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu NBA’de forma giyen eşi Cedi Osman’la beraber ABD’de alacak. 28 yaşındaki güzel, burada İngilizce ve oyunculuk eğitimleri alacak.
Temmuz'da Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den radikal karar...
Güzel oyuncu, büyük beğeniyle izlenen atv'nin "Destan" dizisi için "Sen hep hatırlamak istediğim gibi kal Akkız...
Heyecanınla, güzel hikayenle, mücadelenle kal. Hoşça kal" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Güzel oyuncunun paylaşımından sonra dizinin finali merakla beklenirken Şahin'in yeni planı da belli oldu.
Konuşulanlara göre Ebru Şahin, NBA'deki Cleveland Cavaliers forması giyen eşi Cedi Osman'ın yanına ABD'ye gidecek.
NEW YORK'TAN EV BAKACAK
Osman'ın 18 Ekim'de ligi başlayacağı için yakında Cleveland'a gidecek olan güzel oyuncu, bir süre ABD'de kalıp burada İngilizce ve oyunculuk üzerine eğitimler alacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula: meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
- Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?
- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre hangi futbolcu kariyeri boyunca daha fazla gol atmıştır?
- 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?
- Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?
- Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? Kim Milyoner sorusu...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- 1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?
- İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS şartı aranmıyor! 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı?
- İzmir depremi son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu 2022? AFAD ve Kandilli...
- Destan'ın hırçın savaşçısı Kuruluş Osman'a göz kırptı! Kılıcını adalete sallayacak! Cenk meydanında yeni savaş...
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 4. sezon tarihi açıklandı mı?