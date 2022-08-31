Giriş Tarihi:
31.08.2022
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 26 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen ürünlerden biri değildir?