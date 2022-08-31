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Selçuk Balcı’nın en mutlu günü!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Selçuk Balcı’nın en mutlu günü!

Ünlü sanatçı Selçuk Balcı dünya evine girdi. Ünlü sanatçı, 24 Ağustos Çarşamba akşamı düzenlenen düğün töreniyle hayatını Ahsen Kartoğlu ile birleştirdi. Aynı zamanda konser maratonuna da devam eden Selçuk Balcı, yoğun sahne takvimi sebebiyle balayını erteledi.

Ünlü şarkıcı Selçuk Balcı, geçen mart ayında nişanlandığı Ahsen Kartoğlu ile dünya evine girdi. Çift, 24 Ağustos Çarşamba akşamı Ankara'da bir otelde düzenlenen görkemli bir törenle nikâh defterine imza attı.

Selçuk Balcı ve Ahsen Kartoğlu, mutlu bir hayat için konukların önünde "evet" diyerek alkışlar arasında nikâh defterini imzaladı.

Konser maratonuna da devam eden Selçuk Balcı, yoğun sahne takvimi sebebiyle balayını erteledi.

Ünlü sanatçı 27 Ağustos Cumartesi günü Samsun'da, 28 Ağustos Pazar günü Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da İstanbul'da konseri verdi. Balcı daha sonra konserlerine kısa bir mola vererek eşi Ahsen Kartoğlu ile balayına çıkacak.

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