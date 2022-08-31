Selçuk Balcı’nın en mutlu günü!

Ünlü sanatçı 27 Ağustos Cumartesi günü Samsun'da, 28 Ağustos Pazar günü Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da İstanbul'da konseri verdi. Balcı daha sonra konserlerine kısa bir mola vererek eşi Ahsen Kartoğlu ile balayına çıkacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN