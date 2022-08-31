Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 4. sezon tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman, 4. sezonuyla ekranlara gelecek. Dizinin hayranları yeni sezon tarihi merak edliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 4. sezon tarihi açıklandı mı?