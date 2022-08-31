31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Aleyna Tilki ilk kez sevgilisi ile birlikte fotoğraf paylaştı!

Aleyna Tilki ilk kez sevgilisi ile birlikte fotoğraf paylaştı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
ABONE OL
Aleyna Tilki ilk kez sevgilisi ile birlikte fotoğraf paylaştı!

Aleyna Tilki, aşk yaşadığı konuşulan rapçi Uzi ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Tilki, ünlü rapçinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Soyal medya hesabında sıkça paylaşımlarda bulunan ünlü isimler arasında yer alan Aleyna Tilki, sevgilisiyle ilk kez pozunu paylaştı.

Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından Uzi'nin doğum gününü kutlarken paylaştığı fotoğraf ve ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı sanatçı, paylaşımına Uzi'yi de etiketleyerek "Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun." ifadelerine yer verdi.

Geçen aylarda Aleyna Tilki ve Uzi'nin sevgili olduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

İki ünlü şarkıcı da bu iddialar hakkında açıklama yapmayıp sessiz kalmayı tercih etmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA