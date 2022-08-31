HaberlerMagazin HaberleriSüper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?
Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?
Giriş Tarihi:
31.08.2022
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 26 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto, Mario'nun yer aldığı ilk video oyununda Mario yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?