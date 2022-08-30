Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy'a destek! "Emeklerimizi topladık"
Çağatay Ulusoy’un geçtiğimiz yıl Kıvanç Tatlıtuğ ile ortak aldığı arazideki üzümler oldu. Üzüm bağlarıyla yakından ilgilenen Ulusoy’un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın da ilk hasadı yapıp “Emeklerimizi topladık” dedi.
Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz yıl yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber Brad Pitt, Johnny Depp ve David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katılmıştı.
Sıkı dostlar, bir işadamının 15 yıl önce Tekirdağ'da "şarap köyü" yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10'ar dönüm satın almıştı.
10 dönümlük araziye 250 metrekarelik de bağ evi yapan ikilinin en büyük destekçileri de Başak Dizer Tatlıtuğ ve Duygu Sarışın oldu.
Özellikle Ulusoy'un kendisi gibi oyuncu aşkı Sarışın, üzüm bağlarıyla yakından ilgilendi.
"EMEKLERİNİ TOPLAMAK"
Duygu Sarışın, önceki gün titizlikle yetiştirdikleri üzüm bağlarından ilk hasadı yaptı.
Tekirdağ'daki bağ evinde ve üzümleriyle çektirdiği kareleri sosyal medyasından paylaşan güzel oyuncu, "Emeklerini toplamak" diye not düştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos bankalar kaça kadar açık, havale ve EFT yapılıyor mu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek paraları ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? 450 ile 600 lira...
- Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?
- Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile yurt sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır?
- 1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...
- Benzin indirimi son dakika: Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri!
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Okullara güvenlik görevlisi alımları ne zaman?
- %20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...
- Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu? Ev hapsi...