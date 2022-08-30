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Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy'a destek! "Emeklerimizi topladık"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Duygu Sarışın’dan Çağatay Ulusoy’a destek! Emeklerimizi topladık

Çağatay Ulusoy’un geçtiğimiz yıl Kıvanç Tatlıtuğ ile ortak aldığı arazideki üzümler oldu. Üzüm bağlarıyla yakından ilgilenen Ulusoy’un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın da ilk hasadı yapıp “Emeklerimizi topladık” dedi.

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz yıl yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber Brad Pitt, Johnny Depp ve David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katılmıştı.



Sıkı dostlar, bir işadamının 15 yıl önce Tekirdağ'da "şarap köyü" yapmak için aldığı iki bin dönümlük araziden 10'ar dönüm satın almıştı.



10 dönümlük araziye 250 metrekarelik de bağ evi yapan ikilinin en büyük destekçileri de Başak Dizer Tatlıtuğ ve Duygu Sarışın oldu.



Özellikle Ulusoy'un kendisi gibi oyuncu aşkı Sarışın, üzüm bağlarıyla yakından ilgilendi.



"EMEKLERİNİ TOPLAMAK"
Duygu Sarışın, önceki gün titizlikle yetiştirdikleri üzüm bağlarından ilk hasadı yaptı.



Tekirdağ'daki bağ evinde ve üzümleriyle çektirdiği kareleri sosyal medyasından paylaşan güzel oyuncu, "Emeklerini toplamak" diye not düştü.



Sarışın, aşkının bağ evinde böyle keyifli poz verdi.

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