30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Seda Sayan'ın efsane sözünün patentini aldı! Satışa sunmak için harekete geçti

Seda Sayan'ın efsane sözünün patentini aldı! Satışa sunmak için harekete geçti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.08.2022
ABONE OL
Seda Sayan’ın efsane sözünün patentini aldı! Satışa sunmak için harekete geçti

Seda Sayan’ın efsane sözü, bir kredi kartı kaplama etiketi oldu. Ürüne gösterilen talep üzerine Kadırgalı, “Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım” sözünün patentini alıp bu fenomen cümle yazılı ürünler satışa sunmak için harekete geçti.

Sanat müziğinin ünlü ismi Seda Sayan, sadece sesi ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle değil kurduğu cümlelerle de yıllardır gündem oluyor.




Dobra kişiliğiyle sosyal medyada fenomen olan Kadırgalı'nın yıllar önce canlı yayında ettiği sitemler de televizyon tarihinin unutulmazları arasına girdi.




Bu cümleler arasında en dikkat çekeni ve fenomen olanı ise Seda Sayan'ın "Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım" sözüydü.




EN ÇOK SATANLAR ARASINDA
Bu cümlenin sosyal medyadaki reytingi bazı girişimcileri de harekete geçirdi.




Üzerinde bu cümlenin yazılı olduğu ve güzel sanatçının fotoğrafının bulunduğu kredi kartı kaplama etiketi, alışveriş sitelerinde en çok satan ürünler arasında ilk sıralara yerleşti.




Bunu gören Kadırgalı da yine ticari zekasını konuşturup kolları sıvadı.




Seda Sayan, bu cümlenin patentini alıp üzerinde fenomen sözünün yazılı olduğu tişört ve bardak gibi birçok ürünü satışa çıkarmak için kolları sıvadı.




Güzel sanatçının fenomen sözü ve fotoğrafının olduğu kredi kartı kaplama etiketi, internet sitelerinde 28.90 TL'ye satılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA