Seda Sayan'ın efsane sözünün patentini aldı! Satışa sunmak için harekete geçti
Seda Sayan’ın efsane sözü, bir kredi kartı kaplama etiketi oldu. Ürüne gösterilen talep üzerine Kadırgalı, “Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım” sözünün patentini alıp bu fenomen cümle yazılı ürünler satışa sunmak için harekete geçti.
Sanat müziğinin ünlü ismi Seda Sayan, sadece sesi ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle değil kurduğu cümlelerle de yıllardır gündem oluyor.
Dobra kişiliğiyle sosyal medyada fenomen olan Kadırgalı'nın yıllar önce canlı yayında ettiği sitemler de televizyon tarihinin unutulmazları arasına girdi.
Bu cümleler arasında en dikkat çekeni ve fenomen olanı ise Seda Sayan'ın "Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım" sözüydü.
EN ÇOK SATANLAR ARASINDA
Bu cümlenin sosyal medyadaki reytingi bazı girişimcileri de harekete geçirdi.
Üzerinde bu cümlenin yazılı olduğu ve güzel sanatçının fotoğrafının bulunduğu kredi kartı kaplama etiketi, alışveriş sitelerinde en çok satan ürünler arasında ilk sıralara yerleşti.
Bunu gören Kadırgalı da yine ticari zekasını konuşturup kolları sıvadı.
Seda Sayan, bu cümlenin patentini alıp üzerinde fenomen sözünün yazılı olduğu tişört ve bardak gibi birçok ürünü satışa çıkarmak için kolları sıvadı.
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