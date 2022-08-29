Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu? Ev hapsi...

Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar

Gülşen'in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı. Gülşen kendisi için temizlik maddeleri aldı.