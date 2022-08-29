Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu? Ev hapsi...
Gülşen son dakika tahliye mi oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konser sırasında imam hatiplilerle ilgili skandal açıklamalara imza atan Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme son kararını açıkladı. Peki, Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu?
Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen için yeni karar açıklandı. Peki, Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu?
MAHKEME KARARINI VERDİ
Bugünse Gülşen için karar günü. İtiraz dilekçesini 3 gün içinde değerlendirmek zorunda olan mahkeme, Gülşen için kararını verdi.
GÜLŞEN SON DAKİKA TAHLİYE Mİ OLDU?
Şarkıcı Gülşen tahliye oldu. Mahkeme tarafından Şarkıcı Gülşen'in, ev hapsine karar verilerek tahliyesine karar verildiği öğrenildi.
İLK İSTEĞİ KİTAP OLDU
Gülşen önceki gece saat 22.00 civarında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne koyuldu. Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken şarkıcı, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı.
Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar
Gülşen'in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı. Gülşen kendisi için temizlik maddeleri aldı.
İLK DİLEKÇESİNİ YAZDI KİTAP İSTEDİ
Gülşen'i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti.
Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar
Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini belirtti. Görüşmenin ardından açıklama yapan avukat Gülsaran "Gülşen'in durumu gayet iyi" dedi
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