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Ebru Şahin'e hayranından büyük jest! Sipariş rekoru kırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.08.2022
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Ebru Şahin’e hayranından büyük jest! Sipariş rekoru kırdı

Geçtiğimiz haftalarda Cedi Osman'la nikah masasına oturan Ebru Şahin'e hayranlarından büyük jest geldi. Şahin’in bir hayranı, güzel oyuncunun Makedonya’daki düğününde giydiği gelinlik ve şapkasını birebir tasarladı. Satışa sunulan bez bebeklere sipariş yağıyor.

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